Материалы для менеджеров компании. Они должны служить наглядным пособием по сделкам для клиентов.

Листовка и презентация активно использовались персоналом для проведения встреч и презентаций.

Все спроектировано так, чтоб материалы были дополнением к речи менеджера, а не повтором или копией сказанного.