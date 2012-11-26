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Материалы для менеджеров компании. Они должны служить наглядным пособием по сделкам для клиентов.
Листовка и презентация активно использовались персоналом для проведения встреч и презентаций.
Все спроектировано так, чтоб материалы были дополнением к речи менеджера, а не повтором или копией сказанного.