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Дизайн инфопродукта и полиграфии.
Верстка полиграфии
Добавлена
3 года назад
2 просмотра
1080x1265
484 КБ
Занимаюсь оформлением гайдов, чек-листов, презентаций, карточек товара для маркетплейсов.
Создаю дизайн полиграфии ( визитки, сертификаты, банеры, прайс, меню и т.д.)
Создаю иллюстрации, портреты на заказ.
Владею навыками векторной и растровой графики.
Алена
Choco-art-design
Была
3 года назад
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