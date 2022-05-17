Дизайн инфопродукта и полиграфии.

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3 года назад
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  • Занимаюсь оформлением гайдов, чек-листов, презентаций, карточек товара для маркетплейсов.
  • Создаю дизайн полиграфии ( визитки, сертификаты, банеры, прайс, меню и т.д.)
  • Создаю иллюстрации, портреты на заказ.
  • Владею навыками векторной и растровой графики.