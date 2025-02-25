Дизайн перекидного календаря для логістичної компанії
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2 месяца назад
Розробка стильного та функціонального перекидного календаря, який не лише допомагає відстежувати дати, а й підкреслює професіоналізм бренду. Дизайн поєднує чітку структуру, корпоративні кольори та графічні елементи, що відображають динаміку та надійність логістичних послуг.
✅ Продумана навігація по місяцях
✅ Фірмовий стиль у кожній деталі
✅ Практичний та естетичний дизайн
Такий календар стане не тільки корисним інструментом у повсякденній роботі, а й ефективним рекламним матеріалом, який нагадуватиме про ваш бренд протягом усього року.