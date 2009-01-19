Дом, где зажигают бриллианты. Diamond Jewelry

http://www.alba-longa.com

"ALEXANDER'S HOUSE" . Рекламная полоса.

Нами, студией "Альба-Лонга", Выполнен следующий комплекс работ для заказчика, Ювелирного Дома "ALEXANDER'S HOUSE": создание логотипа и фирменного стиля; идея (концепция), слоган, макетирование, съёмка, дизайн и вёрстка публикации, а так же – создание сайта (http://alexandershouse.ru) с ноля. Перед Вами два бриллианта на сумму более 5 млн евро...

http://alexandershouse.ru/inwork/concept/gallery/advert/large/1.jpg