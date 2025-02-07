Двуязычная верстка книги о тибетской медицине. Иллюстрации и дизайн

Эта книга объединяет традиции тибетской медицины и современные знания о здоровье спины. Работа включала верстку на двух языках (русский и немецкий), создание наглядных иллюстраций и продуманную цветовую гамму.

💡 Ключевые решения в дизайне:

🔹 Иллюстрации передают эмоции, связанные с болью в спине, но остаются универсальными и обезличенными, чтобы читатель мог ассоциировать их с собой.

🔹 Цветовая гамма балансирует между медицинской эстетикой и естественными оттенками – добавлены землистые и солнечные тона для теплоты и гармонии.

🔹 Четкая структурированная верстка делает текст удобочитаемым, помогая читателю воспринимать информацию без перегрузки.

📩 Готова к новым проектам по верстке, иллюстрации и медицинскому дизайну!