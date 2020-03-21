Этикетки на корм для собак

Интересный заказ на оформление упаковки лакомств для собак. Основная цель была повышение спроса на новую продукцию компании - лакомства для собак. Я предложил вариант оформления в виде ярких стикеров с обеих сторон упаковки. В конечном итоге получился простой и стильный дизайн, который, без сомнений, выполнил свою миссию!