Фестиваль Русского Кино в Израиле (август, 2007)
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16 лет назад
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Брошюра и дизайн медиа презентации
Фестиваль проходил при поддержке Ассоциации Кинематографа Израиля и Школы кинематографа Шпинцак.
Заказчик нашел меня через предыдущих клиентов. Срок исполнения 3 недели.
Оплата: 50% + 50%