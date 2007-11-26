Фестиваль Русского Кино в Израиле (август, 2007)

Добавлена
16 лет назад
116 просмотров
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Буклет-брошюра выдаваемый на входе в кинозал.

Фестиваль проходил при поддержке Ассоциации Кинематографа Израиля и Школы кинематографа Шпинцак.

Заказчик нашел меня через предыдущих клиентов. Срок исполнения 3 недели.

Оплата: 50% + 50%