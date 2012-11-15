Годовой отчет 2011

Для обложки использована дизайнерская бумага. По технологии изготовления логотипа использовано многоуровневое конгревное тиснение (золото), графические элементы выполнены золотым тиснением, выборочным УФ-лаком и шелкографией. Нижняя подпись выполнена конгревом. Количество внутренних листов - 64, на образце представлены лишь несколько разворотов. Способ крепления - термоклей.