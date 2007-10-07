Графическое отображение темы "Я люблю деньги"

... с комментарием устроителю конкурса: "Поскольку посылка Ваша изначально неверна (ибо деньги нельзя любить) по определению, концептуально и предлагается данный вариант. А над эстетическими достоинствами этого произведения обязательно поработаю, в случае признания меня победителем данного конкурса :)"...