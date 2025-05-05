Graphic Design

Данный макет визитки разработан для СЕРВІС ЖИТЛОБУД и предназначен для представления контактной информации.
Основные характеристики макета:
Фронтальная сторона – Включает название компании, имя владельца визитки и стильное графическое оформление с черно-белым изображением зданий и геометрическими элементами в синем, жёлтом и сером цветах.
Обратная сторона – Содержит расширенную контактную информацию: полное имя, QR-код для быстрого доступа к цифровым ресурсам, социальный профиль (@stanigram), номер телефона, название компании, а также email-адрес.
Визуальное оформление – Современный минималистичный стиль с профессиональным и презентабельным дизайном, подчёркивающим надежность и компетентность владельца.
Дизайн и функциональность:
Чистый и лаконичный стиль – Оптимизирован для быстрого восприятия информации и легкости взаимодействия.
Контрастные акценты – Цветовые элементы выделяют ключевые данные, облегчая их восприятие.
QR-код – Современное решение для мгновенного перехода к дополнительной информации или контактным данным.
Этот макет разработан исключительно в рамках концептуального проектирования и не предназначен для коммерческого использования.