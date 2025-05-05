Graphic Design

Данный макет визитки разработан для СЕРВІС ЖИТЛОБУД и предназначен для представления контактной информации.

Основные характеристики макета:

Фронтальная сторона – Включает название компании, имя владельца визитки и стильное графическое оформление с черно-белым изображением зданий и геометрическими элементами в синем, жёлтом и сером цветах.

Обратная сторона – Содержит расширенную контактную информацию: полное имя, QR-код для быстрого доступа к цифровым ресурсам, социальный профиль (@stanigram), номер телефона, название компании, а также email-адрес.

Визуальное оформление – Современный минималистичный стиль с профессиональным и презентабельным дизайном, подчёркивающим надежность и компетентность владельца.

Дизайн и функциональность:

Чистый и лаконичный стиль – Оптимизирован для быстрого восприятия информации и легкости взаимодействия.

Контрастные акценты – Цветовые элементы выделяют ключевые данные, облегчая их восприятие.

QR-код – Современное решение для мгновенного перехода к дополнительной информации или контактным данным.

Этот макет разработан исключительно в рамках концептуального проектирования и не предназначен для коммерческого использования.