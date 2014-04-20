Группа компаний "СВЕТОСЕРВИС" – маркетинг кит

www.svetoservis.ru/ ООО «Светосервис» – ведущая российская светотехническая компания, которая осуществляет свою деятельность с 1991 года. Формирование комфортной, функциональной и эстетичной световой среды при помощи прогрессивных и экологически чистых средств искусственного света – стратегическая задача Группы компаний «Светосервис».

На сегодняшний день Группа компаний «Светосервис» осуществила более 6 000 проектов по архитектурно-художественной подсветке в Москве и в регионах России, реализовала ряд проектов освещения музеев, торговых центров, крупных автомагистралей столицы и автомобильных дорог федерального значения, легкого метро и монорельсовой дороги.