Heineken Breweries Russia. Корпоративный календарь

Фото и графика для корпоративного календаря пивоварни Хейнекен. Имиджевая реклама активных брендов пивоварни (Amstel, Bud, Edelweiss, Бочкарев и т.д.). Формат а3 (12 листов). 2007г.

Совместно с рекламным агенством Fishkey (РА "Фишки").