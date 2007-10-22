Heineken Breweries Russia. Корпоративный календарь
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16 лет назад
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Фото и графика для корпоративного календаря пивоварни Хейнекен. Имиджевая реклама активных брендов пивоварни (Amstel, Bud, Edelweiss, Бочкарев и т.д.). Формат а3 (12 листов). 2007г.
Совместно с рекламным агенством Fishkey (РА "Фишки").