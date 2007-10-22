Heineken Breweries Russia. Корпоративный календарь

Добавлена
16 лет назад
234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Скетч

Идея для корпоративного календаря пивоварни Хейнекен. Имиджевая реклама активных брендов пивоварни (Amstel, Bud, Edelweiss, Бочкарев и т.д.). Формат а1. 2007г.

Совместно с рекламным агенством Fishkey (РА "Фишки").