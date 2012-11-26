Основная задумка проекта – интрига. Флаер представлен как меню выдуманного ресторана, где самое интересное блюдо – тренинг.

Листовки же задают не очевидные вопросы, ответ на которые можно получить только на сайте проекта.

В фоне листовок спрятаны позитивные утверждения, одно из которых является темой самой листовки.

http://beejee.org/#/printed/huntress