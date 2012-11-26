ИД "Акционерны вестник"

http://www.vestnikao.ru

В соответствии с техническим заданием был разработан концепт для (зонтичного) логотипа ИД "Акционерный вестник".

Также был разработан полностью паспорт логотипа, где прописаны правила использования лого, прописан цвет (Pantone, CMYK, RGB) и даны дополнительно полиграфические материалы, где лого может быть использован (визитка, бланк, пакет, ручки).