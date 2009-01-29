Календарь 2009 компании
Верстка полиграфии
Добавлена110 просмотров
15 лет назад
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Дизайн и верстка фирменного годового календаря для компании Кемпер Центр. Разрабатывался с учётом фирменного стиля. Целью было – создать четкое представление о дилере и его продукции без лишнего "информационно-графического" перегруза.