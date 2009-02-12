Календарь для Еврохима

Компания занимается производством и продажей минеральных удобрений на мировом уровне (dobriva.com.ua)

Над проектом работали 3 дизайнера и фотограф.

Мне достались эти месяци, чему очень рада.

Остальные можно увидеть на сайте студии "Точка" (я там тогда работала) в разделе принт

(обложка-ассорти, арбуз, кукуруза, морковь, баклажан, картофель, свекла, томат, дыня).

Фотосессия с детьми проводилась у нас в студии, было весело и в то же время сложно.