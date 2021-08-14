Карта студенческого городка

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У Тольяттинского государственного университета множество корпусов и новоиспеченные студенты, а иногда даже преподаватели, легко теряются. Данный лифлет поможет в поиске нужного здания.
Милые иконки помогут в изучении карты и поиске информации.
Было разработано 15 иконок для мест в городе, которые посещаются студентами по различным нуждам, и 12 иконок для корпусов университета.