Каталог фотоконкурса по пентболу
Верстка полиграфии
Добавлена168 просмотров
15 лет назад
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Задача стояла создать неординарный стиль фотоконкурса по пентболу. При этом нужно было уйти от обыденных ассоциаций с пейнтболом. Из исходников присутствовал только логотип и фотографии, все остальные атрибуты нужно было ваять без подсказок.