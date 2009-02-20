Каталог фотоконкурса по пентболу

Верстка полиграфии
Добавлена
15 лет назад
168 просмотров
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Задача стояла создать неординарный стиль фотоконкурса по пентболу. При этом нужно было уйти от обыденных ассоциаций с пейнтболом. Из исходников присутствовал только логотип и фотографии, все остальные атрибуты нужно было ваять без подсказок.