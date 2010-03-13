Каталог спиртных напитков

Верстка полиграфии
Добавлена
14 лет назад
175 просмотров
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http://www.elenamart.spb.ru/katalog_alkogol.htm

Разработка и верстка ежемесячного каталога спиртных напитков сети алкомаркетов "Калейдоскоп напитков мира" г. Санкт-Петербург. Внутренний и внешний разворот формата А4