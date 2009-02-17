Клубные карты.
Верстка полиграфии
Добавлена190 просмотров
15 лет назад
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При изготовлении дизайна этих карт перед нами стояло две задачи: уложиться в очень короткие сроки (1 день) и как-то обыграть логотип заказчика, который по своему виду никак не подходил к общей концепции клуба. Мы старались :)