Клубные карты.

Верстка полиграфии
Добавлена
15 лет назад
190 просмотров
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При изготовлении дизайна этих карт перед нами стояло две задачи: уложиться в очень короткие сроки (1 день) и как-то обыграть логотип заказчика, который по своему виду никак не подходил к общей концепции клуба. Мы старались :)