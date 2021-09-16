Книга рецептов

Добавлена
2 года назад
54 просмотра
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Задачи:

  • Придумать концепцию книги
  • Верстка и дизайн обложки, содержания и разворота с рецептом
  • Мокап книги
Выполнение и результат:

Концепция - веганство это избавление от вредного, ненужного нашему организму, но так же оно включает в себя сладкое, вкусное и полезное. Поэтому в проекте я использовала по миниму разных иллюстраций и элементов. Минималистичный шрифт и рукописный (леттеринг) зеленого цвета, напоминающий ростки съедобных культур. В конце выполнен мокап книги. Все задачи были выполнены в течении 3 недель.