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Книга "Святая земля"
Верстка полиграфии
Добавлена
4 года назад
101 просмотр
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Одна из моих старых работ. Дизайн и верстка многостраничного издания "Святая земля".
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Константин
Life2zero
Был
3 года назад
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