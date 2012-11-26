Книжка "Китайский календарь"

http://www.chinesecalendar.ru

«КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ для Фэн-шуй и Предсказаний» – традиционный солнечный календарь, используемый мастерами в Китае, Гонконге, Малайзии, Сингапуре и на Тайване при создании благотворного Фэн-шуй и при чтении Судьбы.

Обложка – печать основными красками.

Блок книжки напечатан в 9 пантонов.

Стиль верстки – табличный.

Фотографии и описание с сайта – www.chinesecalendar.ru