Книжка "Китайский календарь"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
«КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ для Фэн-шуй и Предсказаний» – традиционный солнечный календарь, используемый мастерами в Китае, Гонконге, Малайзии, Сингапуре и на Тайване при создании благотворного Фэн-шуй и при чтении Судьбы.
Обложка – печать основными красками.
Блок книжки напечатан в 9 пантонов.
Стиль верстки – табличный.
Фотографии и описание с сайта – www.chinesecalendar.ru