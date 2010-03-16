Конверт для экспедиции в антарктиду

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Добавлена
14 лет назад
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Задача: изобразить первую в мире связь между Антарктидой и Европой на 50МГц.

Было конкретное описание - изобразить землю так, чтобы было видно Европу (Португалию) и Антарктиду. Нарисовать волну и вышки связи.