Листовка для ресторана “СИМ-СИМ"

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Добавлена
14 лет назад
313 просмотров
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Интерьер кафе выполнен в стиле "АММА". Все внутреннее убранство, включая папки для меню, сделано из натурального дерева по индивидуальному заказу.

Макет выполнен так, чтобы оптимально сочетаться со всем дизайном ресторана.Также для "СИМ-СИМ" были сделаны плакаты.