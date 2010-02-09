Листовка для ресторана “СИМ-СИМ"

Интерьер кафе выполнен в стиле "АММА". Все внутреннее убранство, включая папки для меню, сделано из натурального дерева по индивидуальному заказу.

Макет выполнен так, чтобы оптимально сочетаться со всем дизайном ресторана.Также для "СИМ-СИМ" были сделаны плакаты.