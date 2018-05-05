Листовка (Германия) для Контрамарка

Добавлена
6 лет назад
567 просмотров
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Варианты дизайна.

Выбран стиль посередине.

Основной задачей было 

и сделать информативную листовку.