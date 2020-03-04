Листовка и плакат концерта ATL

Задача: создать дизайн листовки и плаката концерта ATL с информацией о месте и дате проведения, придерживаясь стилистики артиста.

Способ решения: самое важное — ориентир на аудиторию. Поэтому была создана вызывающая стилистика, подходящая далеко не для всех афиш, но для такого рэпера — самый сок. Рамки, разрез букв, повторение одного и того же, кривление «Кривого эфира».