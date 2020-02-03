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Многостраничный буклет для финансового агенства
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Добавлена
4 года назад
92 просмотра
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Задача:
сверстать многостраничный буклет, знакомящий с финансовым агентством.
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Данил
Mragofack
Был
3 года назад
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