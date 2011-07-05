Настольная книга дизайнера интерьера

КОНЦЕПЦИЯ НАСТОЛЬНОЙ КНИГИ ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА

Проект принципиального макета книги включает в себя внешнее оформление основных элементов: обложки, форзаца, модульной сетки, титульного разворота, оглавления, введения и шмуцтитулов. Идея дизайна книги связана с сопоставлением дизайнера интерьера с ребенком, который собирает домик из конструктора LEGO, и это также несложно и увлекательно, как пользоваться детским конструктором. В навигации использованы все цвета спектра, ассоциирующиеся с деталями LEGO.

Данная книга является профессиональным руководством как для дизайнеров, которые только начинают свою практику, так и для тех, кто уже давно занимается дизайном интерьера. Она содержит практические советы, начиная с поиска клиента и первого разговора с ним, и заканчивая контролем за выполнением проекта. Проведение измерений, составление планов, изготовление макетов, представление проекта заказчику, создание цветовой схемы, выбор материалов для отделки, штор и мягкой мебели – таков диапазон небольшого по объему, но чрезвычайно насыщенного фактическими сведениями издания.