Новогодние открытки 2011
Верстка полиграфии
Добавлена163 просмотра
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2010/polygraphy/postcard11/
Можно поздравить любимого человека в жизни, по телефону, по e-mail, а можно и по открытке. И по-этому я создал дизайн открытки с пиксельным акцентом. Такую открытку каждому будет приятно получить на Новый Год от любимых и близких людей.
Эти открытки можно присылать кому угодно в электронном варианте.