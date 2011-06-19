Новогодние открытки 2011

http://iljamiskov.com/portfolio/2010/polygraphy/postcard11/

Можно поздравить любимого человека в жизни, по телефону, по e-mail, а можно и по открытке. И по-этому я создал дизайн открытки с пиксельным акцентом. Такую открытку каждому будет приятно получить на Новый Год от любимых и близких людей.

Эти открытки можно присылать кому угодно в электронном варианте.