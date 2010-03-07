http://www.patedor.ru

Название организации происходит от французского Pâte D'or (Золотое тесто).

Так французские колонизаторы называли все восточные сладости, потому что им было трудно и лень запоминать и произносить весь этот ворох сложных слов.

Историческая справка.

Ливан находился под владычеством турок 400 лет в составе Большой Сирии. После поражения Турции в Первой мировой войне и распада Османской империи территория Ливана отошла к Франции, также в составе сирийского мандата. Лишь в 1926 Ливан стал отдельной территориальной единицей, управляемой, однако, администрацией мандата Сирии.