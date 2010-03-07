Pâte D'or - Ливанские сладости по древним рец
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14 лет назад
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Название организации происходит от французского Pâte D'or (Золотое тесто).
Так французские колонизаторы называли все восточные сладости, потому что им было трудно и лень запоминать и произносить весь этот ворох сложных слов.
Историческая справка.
Ливан находился под владычеством турок 400 лет в составе Большой Сирии. После поражения Турции в Первой мировой войне и распада Османской империи территория Ливана отошла к Франции, также в составе сирийского мандата. Лишь в 1926 Ливан стал отдельной территориальной единицей, управляемой, однако, администрацией мандата Сирии.