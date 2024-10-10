Перекидной календарь

Вдохновение

Календарь вдохновлен блочной структурой одной из презентаций Apple. Один из блоков - непосредственно календарь. Остальными же стали заголовок (название месяца) и фотографии тех событий, которые проходили в студенческом месяце в этом месяце. Для упорядочения цветовой палитры на развоороте было принято решение тинтовать фотографии в один оттенок на развороте.

Адаптация

Кроме физического календаря были созданы также макеты для постов в Telegram-канале. Для этого уменьшила формат и убрала почти все фотографии, но оставила цветовую концепцию того или иного месяца