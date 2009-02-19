Перекидной календарь

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Добавлена
15 лет назад
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Разработка перекидного настенного календаря для женской гимназии.

Графика авторских листов создана по аналогии стиля известных художников.

Каждый календарный лист показывает красоту женщины разных эпох и возрастов.