Перекидной календарь
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Добавлена267 просмотров
15 лет назад
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Разработка перекидного настенного календаря для женской гимназии.
Графика авторских листов создана по аналогии стиля известных художников.
Каждый календарный лист показывает красоту женщины разных эпох и возрастов.