Плакат "Інвалюди"

Социальный плакат на тему здоровье нации "Инвалюди"

Делался для Украинского фестиваля графического дизайна "Три крапки" г. Черкассы

Тема: "Як ми"

Занял второе место на фестивале

Находится в фонде Черкасском Областном художественном музеи