Плакат "Інвалюди"
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Добавлена216 просмотров
14 лет назад
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Социальный плакат на тему здоровье нации "Инвалюди"
Делался для Украинского фестиваля графического дизайна "Три крапки" г. Черкассы
Тема: "Як ми"
Занял второе место на фестивале
Находится в фонде Черкасском Областном художественном музеи