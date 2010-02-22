Плакат "Інвалюди"

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14 лет назад
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Социальный плакат на тему здоровье нации "Инвалюди"

Делался для Украинского фестиваля графического дизайна "Три крапки" г. Черкассы

Тема: "Як ми"

Занял второе место на фестивале

Находится в фонде Черкасском Областном художественном музеи