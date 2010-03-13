Полиграфический вкладыш для постельного белья
Верстка полиграфии
Добавлена1231 просмотр
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн вкладыша разрабатывался для ТМ постельного белья "Зоряне Сяйво"; так как дизайны тканей в этой торговой марке - яркие, броские и насыщенные, необходимо было и упаковку тоже сделать броской, видной на полке.