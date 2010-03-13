Полиграфический вкладыш для постельного белья
Верстка полиграфии
Добавлена1568 просмотров
14 лет назад
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Данная ТМ "Магия Комфорта" рассчитана на изысканных покупателей; рисунки в основном нежные и женственные, поэтому и упаковка более изысканная, чем для другой ТМ этой же компании.