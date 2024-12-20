Полиграфия. Карточная игра. Пример работ

Карточная игра для знакомства с миром животных и их предпочтениями в еде, изучать цвета и освоить чтение простых слов. Игра помогает тренировать память и внимание. Возрастная категория (3-6 лет).



Первичное ТЗ от клиента без правок:

"ТЗ для детских игральных карт:

Состав игры:

Набор игральных карт с изображениями различных животных и их еды

Коробка для карт с ярким дизайном, включающая правила игры

Рекламная карточка с описанием игры и ее преимуществами



Дизайн коробки:

Пастельные цвета и милые изображения животных

Надпись "Мои Зверята" крупными буквами

Иллюстрации животных и еды на верхней части коробки

Информация о возрастной категории (3-6 лет) и количестве игроков (2-4)

Рекламная карточка:

Краткое описание игры и ее польза для развития детей

Фото карт с примерами изображений животных и еды

Контактная информация разработчика и ссылка на сайт

Дополнительные пожелания:

Карты изготовлены из качественного картона, чтобы прослужили долго

Дизайн карт привлекателен и понятен для маленьких детей, с яркими цветами и крупными изображениями."

URL: https://www.figma.com/design/ZEL8zZdIr399FswOGLclpo/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0?node-id=0-1&m=dev&t=jgvHoDS0fR5B1bBD-1