Постер | Мастер-класс

Добавлена
6 лет назад
106 просмотров
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МОИ УСЛУГИ:

1. Полиграфический дизайн и верстка: 

  • листовки, буклеты, брошюры, календари:
  • визитные карточки;
  • упаковки, этикетки;
  • периодические издания (газета, журнал);
  • другая полиграфическая продукция.
2. Айдентика:

  • логотипы и знаки.
3. Графика:

  • иллюстрации;
  • рисунки.