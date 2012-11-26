Презентация инвестиционной компании

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Текст, оформление, верстка.
В этой работе упор был сделан на яркие образы, которые сопровождают презентационный текст. Буклет рассказывает про сильные стороны компании и ее основные направления деятельности.
В тексте нет прямых призывов к действию – ставилась задача создать имиджевую презентацию, а не продажную.