Презентация инвестиционной компании

Текст, оформление, верстка.

В этой работе упор был сделан на яркие образы, которые сопровождают презентационный текст. Буклет рассказывает про сильные стороны компании и ее основные направления деятельности.

В тексте нет прямых призывов к действию – ставилась задача создать имиджевую презентацию, а не продажную.