Пример страницы каталога
Верстка полиграфии
Добавлена144 просмотра
12 лет назад
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Было сфотографировано большое количество реальных выкрасов декоративного материала (30-40 штук). Выбраны наилучшие фотографии. Фотографии обработаны и приведены к одному масштабу.
Создан клипарт с данным материалом.
Страница свёрстана и подготовлена к печати.
Количество страниц каталога около 110 штук (далее примеры еще 3 страниц).