Пример страницы каталога

Было сфотографировано большое количество реальных выкрасов декоративного материала (30-40 штук). Выбраны наилучшие фотографии. Фотографии обработаны и приведены к одному масштабу.

Создан клипарт с данным материалом.

Страница свёрстана и подготовлена к печати.

Количество страниц каталога около 110 штук (далее примеры еще 3 страниц).