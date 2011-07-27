Пример страницы каталога
Верстка полиграфии
Добавлена166 просмотров
12 лет назад
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Было сфотографировано большое количество реальных выкрасов декоративного материала (30-40 штук). Выбраны наилучшие фотографии. Фотографии обработаны и приведены к одному масштабу.
Страница свёрстана и подготовлена к печати.