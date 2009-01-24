Примеры открыток и брошюр
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Добавлена197 просмотров
15 лет назад
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1) Брошюра "Онегин" - 3 место на Московском фестивале рекламы, финалист всероссийского конкурса рекламистов "Профи"
2) Брошюра "Freedom" - 1 место на всероссийском конкурсе рекламистов "Профи"
3) Открытка "Барашек" - 2 место на Минском фестивале рекламы