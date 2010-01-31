ПРоДАЮТСЯ макеты афиш!

Макеты полностью HandeMade - разработаны с нуля. Просто заказчик купил другой вариант... Эти варианты продаю ДЕШЕВО - доработка под ваши задачи бесплатна!

макеты в формате А3 (уже подготовлены в печать)

3 афиши на LovePrty + 2 универсальные афиши...

Клубы, рестораны, кафе или просто заинтересованные личности - Выбирайте!!! :)

(только через СБС - проект веб-лансер также должен заработать на этой продаже)

цена - ДОГОВОРНАЯ