ПРоДАЮТСЯ макеты афиш!
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Добавлена219 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макеты полностью HandeMade - разработаны с нуля. Просто заказчик купил другой вариант... Эти варианты продаю ДЕШЕВО - доработка под ваши задачи бесплатна!
макеты в формате А3 (уже подготовлены в печать)
3 афиши на LovePrty + 2 универсальные афиши...
Клубы, рестораны, кафе или просто заинтересованные личности - Выбирайте!!! :)
(только через СБС - проект веб-лансер также должен заработать на этой продаже)
цена - ДОГОВОРНАЯ