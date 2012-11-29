Растяжка о новом детском меню в Якитории

Непринятый вариант растяжки. Это первый вариант. Клиент хотел улыбающегося узкоглазого ребенка.

Я хотел избежать покупки изображения на стоках, по-этому придумал детские кубики,

или буквы-магнитики на холодильник, которые бы и раскрывали тему детскости рекламируемого меню.

Отмоделил кубики. Клиенту понравилось, но без детей все равно не обошлось:)