Яркий раздаточный флаер для центра саморазвития Omlife, одного из лучших в Минске. Цель и задача раздаточной продукции - привлечь внимание и заинтересовать потенциального клиента. На мой взгляд эта работа выполнит свою функцию, так как в ней большое количество информации упаковано в стильный, цепляющий взгляд дизайн. УТП на оборотной стороне выделено линиями дополнительно фокусирующими на нем внимание. Мне было приятно разрабатывать этот дизайн и я уверен, что со своей задачей он справится!