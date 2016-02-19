Разработка печатной продукции салона красоты ZEFIR

Zefir - студия красоты в самом центре Москвы на ул. Земляной вал. Специализация студии - маникюр, педикюр и броу бар.

Пожеланием заказчика было создание печатной продукции (визитки, флаеры, скидочные карты), которые бы перекликались с дизайном интерьера самого салона, главными элементами которого являются большие и удобные кресла для клиентов обитые розовым бархатом., подложки для фотографирования маникюра, сделанного в салоне. 2016 год