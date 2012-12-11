Рекламные листовки интернет магазина Cleverdar.ru

Заказчик интернет магазина Cleverdar.ru (работа по разработке этого сайта также в моем портфолио) заказал рекламные материалы для продвижения сайта.

Для плакатов и листовок выбрана та же стилистика, что и для сайта, дополненная более яркими цветами и новыми графическими образами. Плакаты и листовки не эксплуатируют, а развивают оригинальную идею.

Листовки используют те же иллюстрации, что и плакат, но дополенные небольшими интересными деталями, призванными оттянуть тот неизбежный момент, когда листовка будет выброшена в урну. Иллюстрации с плаката немного изменены в соответствии с рекомендациями заказчика. Работа целиком сделана в Adobe Illustrator