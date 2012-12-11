Рекламные листовки интернет магазина Cleverdar.ru
Добавлена426 просмотров
11 лет назад
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Заказчик интернет магазина Cleverdar.ru (работа по разработке этого сайта также в моем портфолио) заказал рекламные материалы для продвижения сайта.
Для плакатов и листовок выбрана та же стилистика, что и для сайта, дополненная более яркими цветами и новыми графическими образами. Плакаты и листовки не эксплуатируют, а развивают оригинальную идею.
Листовки используют те же иллюстрации, что и плакат, но дополенные небольшими интересными деталями, призванными оттянуть тот неизбежный момент, когда листовка будет выброшена в урну. Иллюстрации с плаката немного изменены в соответствии с рекомендациями заказчика. Работа целиком сделана в Adobe Illustrator