Рекламный буклет
Верстка полиграфии
Добавлена464 просмотра
15 лет назад
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Имиджевый буклет певицы Сусанны Чахоян
подготовлен к "Венским вечерам" в Киеве.
Буклет решен в одном стиле с диском.
Дизайн, верстка, коррекция фото.
Печать в 4 краски + выборочный лак на обложке,
страницах и диске.