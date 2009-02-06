Рекламный буклет

Верстка полиграфии
Добавлена
15 лет назад
464 просмотра
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Имиджевый буклет певицы Сусанны Чахоян

подготовлен к "Венским вечерам" в Киеве.

Буклет решен в одном стиле с диском.

Дизайн, верстка, коррекция фото.

Печать в 4 краски + выборочный лак на обложке,

страницах и диске.